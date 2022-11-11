البلدى بـ52 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-11-2022

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود التي سجلتها أمس الخميس، واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 39 جنيه في المزارع ويختلف سعرها حتى يصل إلى المستهلك النهائي عدة جنيهات، فيما استقرت أيضًا سعر البيض.

بورصة الدواجن الرئيسية

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الاتحاد العام للغرف التجارية الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن إلى الارتفاع هو إحجام المربين عن العمل فى دورات جديدة من تربية الفراخ نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف ، رغم صدور الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، موضحًا أن كمية الأعلاف التى تم الاتفاق عليها هى ٦٢ ألف طن صويا، وهى كمية ليست كبيرة ولا تؤثر بشكل ملموس فى انخفاض الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم

النوع الوزن أعلى سعر أقل سعر الفراخ البيضاء كيلو 38.00 جنيه 39.00 جنيه الدواجن الساسو كيلو 50.00 جنيه 51.00 جنيه الدواجن البلدي كيلو 51.00 جنيه 52.00 جنيه الدواجن أمهات أبيض كيلو 29.00 جنيه 30.00 جنيه

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض: من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيه

كتكوت ساسو: من 04.25 جنيه إلى04.50 جنيه

كتكوت بلدي: من 04.00 جنيه إلى 04.50 جنيه

كتكوت بط فرنساوي: من 06.50 جنيه إلى07.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي: من 14.00 جنيه إلى 15.00 جنيه

كتكوت بط مولارد: من 15.00 جنيه إلى 15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي: من 24.00 جنيه إلى 24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي : من 47.00 جنيه إلى 47.25 جنيه

لحم بط مولارد : من 31.00 جنيه إلى 32.50 جنيه

كتكوت رومي أسمر : من 16.50 جنيه إلى17.00 جنيه

كتكوت رومي بوم: من 16.00 جنيه إلى 16.50 جنيه

كتكوت رومي برونزي : من 16.50 جنيه إلى17.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي 500 جرام: من 44.00 جنيه إلى 44.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر بري : من 02.25 جنيه إلى02.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين :من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيه

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تراجع بعدة جنيهات منذ عدة أيام فبعد أن تجاوزت 80 جنيه تراجع سعر البيض إلى 72 جنيه كأعلى سعر للبيض بكافة أنواعه، وجاء سعر البيض كالتالي: