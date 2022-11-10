على متنها 230 مهاجرًا.. فرنسا تستقبل سفينة «أوشن فايكينج» غدًا

تستقبل فرنسا استثنائياً، غدًا الجمعة، سفينة "اوشن فايكينج" في ميناء طولون جنوب البلاد وعلى متنها 230 مهاجراً، وفقًا لما أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس.

ياتي ذلك بعد مواجهة دبلوماسية فرنسية مع إيطاليا أججت التوتر بين البلدين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "أوضحت بناءً على طلب رئيس الجمهورية أننا نستقبل السفينة بصورة استثنائية نظرًا لإخضاع السلطات الإيطالية الركاب لفترة انتظار استمرت 15 يومًا في البحر".

وأدان “دارمانان” القرار الإيطالي المخالف للقانون الدولي، برفضه استقبال السفينة، وأكد دارمانان أنه سيتمّ "نقل ثلث" الركاب إلى فرنسا، وثلث آخر إلى ألمانيا.

ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء "سيتم ترحيلهم مباشرة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي حين رأى دارمانان أن قرار استقبال سفينة إنقاذ في فرنسا للمرة الأولى "واجب إنساني"، عبّر عن غضب باريس قائلاً: "يجب أن نتمكن من الآن فصاعداً من تنظيم الأمور بشكل مختلف لكي لا تتمكن إيطاليا من الاستفادة من التضامن الأوروبي وتتصرّف بأنانية عندما يصل لاجئون وخصوصاً أطفال" إلى موانئها.

وردًا على ذلك، قررت فرنسا التعليق "الفوري" لمشروع مقرر للصيف باستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليًا في ايطاليا.

وأكد الوزير الفرنسي أنه "ستكون هناك عواقب وخيمة" جراء الموقف الإيطالي على "علاقاتنا الثنائية".

وفي المقابل، استنكر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي الخميس القرار الفرنسي باتخاذ اجراءات انتقامية بحق روما لرفضها السماح لسفينة تقل مهاجرين بالرسو في موانئها، ما أجبر فرنسا على استقبالها، واعتبره "غير مفهوم تماما".