الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 قضايا إتجار في المواد المخدرة خلال حملات أمنية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أثمرت جهودها عن ضبط (9) قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 9 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ (2435) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائ القليوبية حملة أمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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