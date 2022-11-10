النقض تؤيد إعدام 4 متهمين قتلوا «دليفرى» لسرقة دراجته النارية بالدقهلية

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على 4 متهمين، بإنهاء حياة شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استدراجه وإنهاء حياته بغرض سرقة دراجته النارية.

تعود أحداث الواقعة لعام 2017، حيث قام المتهمون باستدراج شاب يعمل دليفري بأحد المطاعم مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، عن طريق طلب أوردر في وقت متأخر من الليل، وفور وصوله إلى المكان فوجئ بـ4 أشخاص يحاولون سرقته والاستيلاء على دراجته النارية، مستخدمين أسلحة نارية في تهديده، وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق النيران صوب المجني عليه ففارق على أثره الحياة.

وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على، ماجد جمال ثروت أبو الفتوح 20 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحازم محمد عبدالفتاح محمد 18 عاما طالب بكلية تجارة، عبد الرءوف السيد علي 20 عاما، عامل بلاط، هاشم إبراهيم المتولي، 19 عاما، عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة العرب التابعة لقرية كفر علام مركز منية النصر، وأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم.