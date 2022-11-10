بالخطوات.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم المهمة والضرورية لمئات الآلاف من المصريين في الأونة الأخيرة لاسيما المرأة المعيلة والأرملة لمساعدتها في توفير حياة كريمة لها ولأبنائها، وجاء برنامج تكافل وكرامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مظلة حماية اجتماعية لبعض الفئات لمواجهة تداعيات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وتستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كل ما يبحث عنه مستخدمي محركات البحث العالمية خاصة كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المرأة المتزوجة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي بالخطوات التالية:

تسجيل شكوى تكافل وكرامة

كما تستطيع المرأة المتزوجة أو المعيلة تسجيل شكوى تكافل وكرامة من خلال الأتي:

إدخال الرقم القومي للشخص المستعلم.

الضغط على تسجيل شكوى.

يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى وهي اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له المستفيد.

يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة، كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.

كتابة تفاصيل الشكوى ثم الضغط على كلمة تسجيل.

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة، ومنها استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

فئات غير مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

ويتم اقصاء عدد من الفئات من البرنامج منهم من تم قيده بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها)، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، التواجد/العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

أسباب رفض دعم برنامج تكافل وكرامة

1 – ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

2 – إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

3 – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

4 – ملكية محل تجاري أو أكثر.

5 – ملكية رؤوس مواشي للتجارة «3 أو أكثر».

6 – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

7 – امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

8 – الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

9 – الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

10 – السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

11 – ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

12 – مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

13 – امتلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين.

14 – تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

15 – عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية فيتم التجميد لحين التحقق.

16 – مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ووقتها يتم التجميد لحين التحقق.