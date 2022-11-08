بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفرت الدولة برنامج تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية ليتمكنوا من مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية سعيًا من الدولة لتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي وضع القواعد والأحكام التي يتم على أساسها اختيار المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة كما تتيح رابط الكتروني للاستعلام والشكاوى الخاصة بالمواطنين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم، وشروط الالتحاق به.

بوابة الاستعلام والشكاوي

يستطيع المتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة والمكون من 14 رقمًا ، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام إذا كان المتقدم يرغب في الاستعلام عن وضعه، أو أيقونة تسجيل شكوى لكتابة شكوته .

شروط الحصول على تكافل وكرامة

فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنها أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

كما تشترط وزارة التضامن الاجتماعي تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة، وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.