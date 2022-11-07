الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وحقيقة زيادته

سعت الدولة لتوفير حماية للفقراء من خلال توفير معاش تكافل وكرامة لمواجهة موجات الغلاء التي يمر بها العالم أجمع وقامت بزيادة عدد الأسر الحاصلة على الدعم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، وصرف الحاصلون على معاش تكافل وكرامة معاشهم بداية الشهر الجاري، وتتيح وزارة التضامن المسؤولة عن صرف المعاش رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وتعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

زيادة معاش تكافل وكرامة

رغم زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه بداية من الشهر الجاري إلا أن معاش تكافل وكرامة تم صرفه بداية الشهر الجاري، كما هو وتم إضافة فقط عدد جديد من الأسر المستفيده لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، بدعم نقدي يقرب من 5.4 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام: 350 جنيهًا، ولكبار السن: 450 جنيهًا، ولذوي الهمم: 450 جنيهًا، وللأسر المستفيدة: 500 جنيهًا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg/، بالرقم القومي ويمكن استخدام نفس الرابط للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي وأيضًا لتقديم شكاوي في حال وجود أي مشكلة.

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة

تستطيع الفئات المستهدفة للحصول على معاش تكافل وكرامة اتباع الخطوات التالية لبدء صرف المعاش وهي :