الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وحقيقة زيادته

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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سعت الدولة لتوفير حماية للفقراء من خلال توفير معاش تكافل وكرامة  لمواجهة موجات الغلاء التي يمر بها العالم أجمع وقامت بزيادة عدد الأسر الحاصلة على الدعم  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، وصرف الحاصلون على معاش تكافل وكرامة معاشهم بداية الشهر الجاري، وتتيح وزارة التضامن المسؤولة عن صرف المعاش رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وتعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

زيادة معاش تكافل وكرامة 

رغم زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه بداية من الشهر الجاري إلا أن معاش تكافل وكرامة تم صرفه بداية الشهر الجاري، كما هو وتم إضافة فقط عدد جديد من الأسر المستفيده لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، بدعم نقدي يقرب من 5.4 مليار جنيه.

تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومى

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام: 350 جنيهًا، ولكبار السن: 450 جنيهًا، ولذوي الهمم: 450 جنيهًا، وللأسر المستفيدة: 500 جنيهًا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

توفر وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة  من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg/، بالرقم القومي ويمكن استخدام نفس الرابط للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي وأيضًا لتقديم شكاوي في حال وجود أي مشكلة.

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 

تستطيع الفئات المستهدفة للحصول على معاش تكافل وكرامة اتباع الخطوات التالية لبدء صرف المعاش وهي : 

  • التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.
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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. 15 سببا لرفض الدعم

تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي بد الفتاح السيسي زيادة المعاشات وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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