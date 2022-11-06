تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي لها، وبرنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي للمواطنين الأولى بالرعاية لمواجهة غلاء الأسعار الذي ترتب على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقدم الدستور رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.

رابط شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون تقديم شكاوى تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي ويستطيع المواطنين تقديم شكاوى وكرامة عن طريق التواصل مع الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]

ويمكنهم أيضًا الدخول عبر الرابط https://tk.moss.gov.eg/ بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة ، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

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الاشتراك في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريق التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقد طالب للمقيدين جامعياً/ كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

وحدد برنامج تكافل وكرامة معايير الالتحاق به ومنها استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

للاستمرار الحصول على تكافل وكرامة لابد من حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.