نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله.. الأكثر تداولا في الأيام الماضية عبر موقع جوجل، لذا يستعرض "الدستور" كيفية نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة 2023

وزارة الصحة تقدم موقعا إلكترونيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لحجز موعد لإجراء فحص طبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله، ذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى : الدخول عبر موقع المجالس الطبية المختصصة هنا.

الخطوة الثانية : الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخطوة الثالثة : اختيار المستشفى الراغب في إجراء الكشف فيها.

الخطوة الرابعة : كتابة كافة البيانات المطلوبة للمعاق.

الخطوة الخامسة : تحميل الأوراق المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمات، ..).

الخطوة السادسة : الضغط على زر الحفظ .

ويتم الرد على طلب التقديم من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول حيث يتم الكشف خلال 3 ايام فقط من تقديم الطلب.

الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية للجمهور 2022

من الموقع الإلكترونية التي ينقسم تخصصها بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي موقع " المجالس الطبية المتخصصة" حيث يخدم قطاع عريض من الجمهور أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة والراغبين في المنحة المالية الشهرية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" ويتضمن التقديم إعداد تقرير طبي شامل يحصل عليه من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله

يذكر أكدت وزارة التضامن على نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على توفير الدولة لعدد من المميزات الخاصة بالمعاقين مثل الكشف المجاني وصرف الأدوية المجانية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و خصومات على تذاكر المواصلات العامة وغيرها من الخدمات التي تقدم عبر البطاقة الخدمية المتكاملة.



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