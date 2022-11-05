هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، من أكثر تساؤلات المواطنين خلال شهر نوفمبر، حيث يزداد البحث على محرك البحث العالمية «جوجل» مع بداية كل شهر، عن موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022، حتى تستفاد الأسر بزيادة التموين من خلال إضافة مواليد جديدة لـ بطاقة التموين.

خدمة إضافة مواليد جديدة 2022

وأتاحت وزارة التموين، خدمة إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين عن طريق الدخول إلى موقع «بوابة مصر الرقمية» مباشرة، من خلال الرابط التالى.

رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022:

يمكن لحاملي بطاقات التموين من الأسر، إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين، من خلال الدخول لموقع «بوابة مصر الرقمية» واتباع الخطوات من هنــــــــــا

شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2022 :

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، من خلال إتباع عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:

الحد الأقصى لبطاقة التموين يكون 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء. يمكن إضافة فرد آخر على البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

خطوات يجب إتباعها لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2022:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية. الضغط على سجل حسابا جديدا. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين. كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول). الضغط على خدمات التموين. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعي. إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى يتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء). أخر خطوة وهى الضغط على خيار (إضافة).

موعد صرف السلع التموينية في المجمعات لشهر نوفمبر 2022:

من المقرر صرف أسعار السلع في التموين خلال شهر نوفمبر 2022، بداية من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين، وتستعد التموين لطرح 31 سلعة تموينية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي.