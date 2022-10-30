الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية إضافة أفراد في بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة أفراد في بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، لبعض الفئات وخاصة الأولى بالرعاية والذين يستطيعون إضافة أفراد جدد للأطفال من بداية سن عامان، فيستطيع صاحب البطاقة التموينية ضم باقي أفراد أسرته بحيث لا تتجاوز أعداد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد، وحددت الدولة الفئات الأولى بالرعاية وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 2400 جنيه ومعاشه عن 1500 جنيه .

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 

وتتيح بوابة مصر الرقمية  أو موقع دعم مصر خدمة إضافة أفراد في بطاقة التموين كأحد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويستطيع أصحاب بطاقة التموين الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية واتباع بعض الخطوات ليتم إضافة أفراد في بطاقة  التموين كالتالي: 

الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية من هنا، ثم الضغط على أيقونة اختيار خدمة التموين ثم ضم أفراد أسرتي، وبعد ذلك الضغط على ابدأ الخدمة، ويتم حينها عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

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ثم يقوم صاحب بطاقة التموين الراغب في إضافة أفراد في بطاقة التموين بالضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، والضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

وبعد ذلك يتم عرض البيانات التي تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط على أيقونة التعديل، ثم الضغط على بند التالي، يتمّ تتبع الطلب بالضغط على أيقونة تتبع الطلب، وتتم خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين بشرط أن يكون الأفراد المستهدف إضافتهم لبطاقة التموين هم أقارب لصاحب بطاقة التموين «رب الأسرة» من الدرجة الأولى فقط حتى يتم قبول الطلب.

شروط ضم أفراد للبطاقة التموينية 

كما حددت وزارة التموين بعض الشروط للسماح بإضافة أفراد في بطاقة التموين، ومنها أن يكون الأفراد المراد ضمهم للبطاقة التموينية هم أقارب لصاحب بطاقة التموين (رب الأسرة) من الدرجة الأولى فقط حتى يتم قبول الطلب، ويجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، وأن يكون مالك البطاقة فقط (رب الأسرة) المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى، ولا يمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى.

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