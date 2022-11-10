الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة عامل داخل معهد بالقطامية

جثة
جثة
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يستمع رجال مباحث القاهرة، لأقوال الشهود في وفاة عامل داخل معهد فتيات ابتدائي بمنطقة القطامية، ووجود جثته داخل مقر عمله بالمعهد.

وأكد الشهود، أن الوفاة طبيعية وأنهم تفاجأوا به يجلس في سكون وعندما اقترب منه أحدهم وجده لا يتنفس وعندها علم بوفاته تم إبلاغ الإسعاف وقسم الشرطة المختص.

كانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة عامل داخل معهد فتيات ابتدائي بمنطقة القطامية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مباحث القاهرة وفاة عامل معهد فتيات إبتدائي منطقة القطامية

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