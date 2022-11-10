العثور على جثة عامل داخل معهد بالقطامية

يستمع رجال مباحث القاهرة، لأقوال الشهود في وفاة عامل داخل معهد فتيات ابتدائي بمنطقة القطامية، ووجود جثته داخل مقر عمله بالمعهد.

وأكد الشهود، أن الوفاة طبيعية وأنهم تفاجأوا به يجلس في سكون وعندما اقترب منه أحدهم وجده لا يتنفس وعندها علم بوفاته تم إبلاغ الإسعاف وقسم الشرطة المختص.

كانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة عامل داخل معهد فتيات ابتدائي بمنطقة القطامية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.