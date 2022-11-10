بالخطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يهتم آلاف المصريين بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ٢٠٢٢، لا سيما من ذوي الهمم أو ذويهم بعد أن أولت القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم، وقامت بتوفير العديد من الخدمات لهم، ومن بينها بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تقدم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وتصدر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، محركات البحث من قبل ذوي الهمم، وذلك رغبة منهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.

وينشر الدستور في السطور الآتية، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن مجموعة من الخطوات للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 عبر هذا الرابط.

2- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له، بعد ذلك القيام بالضغط على كلمة استعلام.

3- بعد ذلك يمكنك معرفة موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يمكنك معرفة إذا كان الطلب قيد البحث، أو إذا تم الموافقة على إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

1- الدخول عبر موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وذلك من خلال الدخول عبر الرابط المخصص من هنا.

2- الضغط على خانة البطاقة الخدمية للمعاقين.

3- قم بملء بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك.

5- تحديد وسيلة الاستلام.

6- تنزيل جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

7- الضغط على خانة الحفظ.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1. صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

2. صورة من المؤهل الدراسي.

3.تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة.

4. صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

كما أوضحت التضامن عن أماكن يمكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وي كالأتي كالتالي:

مكاتب الشؤون الاجتماعية.

مكاتب الهيئة القومية للبريد الموجودة في محافظات الجمهورية.

أيضا يمكن الاستلام من خلال مندوب تابع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال العنوان المكتوب في البيانات التي سجلت علي الموقع الالكتروني المخصص للبطاقات، على أن يكون الاستلام خلال أسبوعين.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1- الشخص المعاق سوف يجمع بين معاشين.

2- الإعفاء الجمركي من من الرسوم على سيارة معاقين

3- إتاحة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

4- إتاحة خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.

5- إتاحة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية للشخص ذوي الإعاقة.

6- تتيح البطاقات الإعفاء من الضرائب.