الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«روبرت كوخ» الألماني: اندلاع موجة إنفلونزا واسعة في البلاد

معهد روبرت كوخ الألماني
معهد "روبرت كوخ" الألماني
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروس، اليوم الأربعاء، اندلاع موجة إنفلونزا واسعة في البلاد.

 

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة: "إنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي".

 

وأضاف التقرير: أن "بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل الجائحة في مثل هذا الوقت".

 

وذكر المعهد أنه من المرجح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية.

2100 حالة إصابة في أسبوع

وأفاد المعهد بأن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة.

ونوه بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا، وشمال الراين، ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشّ للمرض.

وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.

يُذكر أن نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة تعد حاسمة بالنسبة إلى تقديرات المعهد.

ويتم بشكل روتيني في إطار هذا النظام فحص فيروسات مختلفة مثل الفيروسات الأنفية وفيروس كورونا والإنفلونزا.

وكان خبراء المعهد أعلنوا، الأسبوع الماضي، بالفعل عن رصد اتجاه متصاعد في أمراض الإنفلونزا.

من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من استمرار حصول الدول الغنية والفقيرة على عدد غير متكافئ مطلقا من الجرعات المضادة لكوفيد- 19 والأمراض الأخرى، ودعت إلى تغيرات في السوق العالمية للقاحات.

معهد روبرت كوخ الألماني موجة انفلونزا واسعة امراض الجهاز التنفسي الحادة اندلاع اتجاه متصاعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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