النيابة تُصرح بدفن جثة رضيع قتلته والدته فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحجز ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وإلقاء جثته في الشارع لرفض والده الاعتراف به ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده العثور على جثة لطفل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمره 3 سنوات.

وتبين من التحريات أن الطفل مجهول الهوية وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدى عليه، وعندما توفى ألقت جثته بالشارع لعدم وجود أوراق ثبوتية لاستخراج تصريح الدفن له، وتم القبض على المتهمة.