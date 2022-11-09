3 شباب وراء إصابة 11 شخصاً برش خرطوش في الشرقية

ألقت مباحث الشرقية، الأربعاء، القبض على 3 متهمين بالتسبب في إصابة 11 شخصًا برش خرطوش في عرس بمركز ديرب نجم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول 11 شخصا بينهم 4 أطفال مصابون برش خرطوش بأنحاء الجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام شاب 22 عاما، نارية وبرفقته صديقيه 21 عاما بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزة الأول، ابتهاجا بحفل عرس بقرية أبو عساكر بمركز ديرب نجم، أحدث إصابة 11 من المعازيم.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويل 3 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى السلاح المستخدم فى الواقعة، وإحالتهم الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.