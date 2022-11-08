«المركزي الليبي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات في 10 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إيرادات عامة بقيمة 92.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، مقابل إنفاق 71.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في البيان الشهري لمصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق العام، نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، ويغطي البيان الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر الماضي.

وجدد المصرف في بيانه التأكيد على استمرار جهوده بشأن تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

مصادر الإيرادات

وأوضح بيان المصرف أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 11.9 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 788 مليون دينار.

وأشار إلى أن إيرادات الجمارك بلغت 151 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 175 مليونًا، وإيرادات أخرى 634 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها)

تفاصيل الإنفاق

بالنسبة للنفقات، أوضح بيان مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب "الباب الأول" بلغ 32.6 مليار دينار، والنفقات التسييرية "الباب الثاني" بنحو 7.4 مليار دينار.

وتابع، الدعم الخاص بـ "الباب الرابع" فقد أنفق عليه 14.1 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 17 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

ولفت إلى أنه لم يزد الإنفاق على التنمية "الباب الثالث" عن 550 مليون دينار، منها 144 مليونًا لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بجانب منح للطلبة التي أحيلت للسفارات الليبية بالخارج.