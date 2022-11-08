الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

15 مايو والعبور.. مشروعات إسكان اجتماعي ضخمة بمليارات الجنيهات

مشروعات الإسكان الاجتماعي
مشروعات الإسكان الاجتماعي
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إنجازات السنوات الثماني الماضية؛ تبقى شاهدة على ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد منذ توليه مهام الحكم في العام 2014.. قطاعات الدولة المختلفة طالتها يد التطوير لإحداث نقلة حضارية للمواطن المصرية لكي يحيا حياة كريمة، كما هي رؤية مصر 2030، من أجل خلق واقع أفضل للمواطن المصري، وإحداث نقلة في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة له.

 

مشروع الإسكان الاجتماعي لمدينة ١٥ مايو، كان واحدًا من عدد كبير من المشاريع التي قدمتها الدولة لخدمة المواطنين، حيث يتكون المشروع من ١٣٩٢٠ وحدة سكنية، بتكلفة مليار و٦٩٨ مليون جنيه لتوفير مسكن ملائم ل٤٢٦٦٠ نسمة.

 

الإنجازات الضخمة للإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، شملت الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، والذي ساهم في توفير المسكن الملائم لـ ٨٧٤٨٠ نسمة تتمثل في ٧٢٩ عمارة بإجمالي ١٧٤٩٦ وحدة، بتكلفة مليار و٨٧٨ مليون جنيه، ويضم ١٠ مباني خدمية (سوق – مدرسة – حضانة – مركز شباب).

مشروعات إسكان في كل المحافظات

ويبقى هذا المشروع من عشرات المشروعات التي قامت بها الدولة في جميع المحافظات لتوفير سكن ملائم للمواطن المصري، كان أبرزها مبادرات سكن مصر، وسكن لكل المصريين، وغيرها إلى جانب المشروعات التي شهدت نقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلى وحدات سكنية مجهزة بكل الأجهزة والأثاث الذي يحتاجونه على أعلى مستوى، إضافة إلى توفير الخدمات والحدائق ووسائل الترفيه من مراكز شباب وغيرها، إلى جانب توافر المدارس.

وتعمل الدولة بكل جهد لتدشين وحدات ومشروعات إسكان جديدة تخدم الشباب المصري وتوفر الحياة الكريمة، في ظل توجه الدولة من أجل خلق واقع أفضل للمواطنين.

المشروعات العشوائيات العبور الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الشباب المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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