إحالة أوراق المتهم بقتل والدته بسبب شقة في القليوبية للمفتي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بنها، إحالة أوراق المتهم بقتل والدته بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب الخلاف على عدم منحه شقة سكنية للزواج بها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين في القضية رقم 6657 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 1926 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "م . ص"، فلاح، وجدته لأبيه "ر . ش "، ربة منزل، وعمة المتهم الأول "ه . ع"، ربة منزل، وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة كفر شكر، قتلوا المجني عليها "ف . ع"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، بأن أعد المتهم الأول سلاحا أبيض "سكين"، تالي الوصف، وعلى إثر مشادة نشبت بين المجني عليها والمتهمين الثانية والثالثة، لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "سكين"، وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت يسار البطن قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد كلا من المتهمتين الأولى والثانية بمكان الواقعة للشد من أزره.

وكانت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أكدت وجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليها ونشبت على إثرها مشاجرة وقام خلالها بطعن المجني عليها بسلاح أبيض "سكين" أدى إلى وفاتها، قاصدا من ذلك قتلها، كما أنه كان دائم التعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب.