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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8/11/2022.. وارتفاع طفيف لـ عيار 21

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب بداية تعاملات اليوم وسجل عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- وسجل 1223 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.

وسجل سجل الذهب ارتفاعات قياسية رغم التراجع العالمي الذي يسجله بسبب ربط سعر الذهب في مصر بسعر الدولار الذي سجل هو الآخر ارتفاع قياسي مع اتجاه البنك المركزي المصري لتحرير سعر الرصف، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم 

عيار

بيع

شراء

الذهب عيار 24بيع 1,391 جنيهشراء 1,398 جنيه
الذهب عيار 22بيع 1,275 جنيهشراء 1,281 جنيه
الذهب عيار 21بيع 1,217 جنيهشراء 1,223 جنيه
الذهب عيار 18بيع 1,043 جنيهشراء 1,048 جنيه
الذهب عيار 14بيع 811 جنيهشراء 815 جنيه
الذهب عيار 12بيع 695 جنيهشراء 699 جنيه
الذهب الاونصةبيع 43,256 جنيهشراء 43,469 جنيه
الذهب الجنيه الذهببيع 9,736 جنيهشراء 9,784 جنيه
سعر كيلو الذهب بيع 1,390,857 جنيهشراء 1,397,714 جنيه
  

تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

توقيع اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم ورش الذهب قبل المعرض الدولي

 

 

سعر الذهب في سوق المال 

 عياربالجنيه المصري بالدولار
اسعار الذهب عيار 241,307 جنيه$53.64
سعر الذهب عيار 221,198 جنيه$49.17
اسعار الذهب عيار 211,144 جنيه$46.93
اسعار الذهب عيار 18980.54 جنيه$40.23
سعر الذهب عيار 14762.63 جنيه$31.29
سعر الذهب عيار 12653.68 جنيه$26.82
سعر الذهب عيار 9490.26 جنيه$20.11
اسعار أوقية الذهب40,659 جنيه$1,668
اسعار جنيه الذهب9,152 جنيه$375.47
اسعار كيلو الذهب1,307,361 جنيه$53,637

 

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميًا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر الدولار، وبعد ارتفاع الدولار أمس في التعاملات المبكرة تزامنا مع صعود السندات،و تراجع سعر الذهب عالميا  منذ ما يزيد عن شهر في ظل تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي أشارت إلى أنه من المبكرة الحديث عن التخلي عن سياسة صارمة لمواجهة التضخم.

وتراجعت العقود الفورية  لـ سعر الذهب عالميا في حدود 6 دولارات أو ما يعادل 0.35%، نزولًا إلى مستويات دون الـ 1670 دولار للأوقية، وفي المقابل نزلت العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في حدود 7 دولارات، أو ما يعادل 0.4% إلى مستويات قرب الـ 1673 دولار للأوقية.

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم 8 نوفمبر

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وائل لطفي

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