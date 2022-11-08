سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8/11/2022.. وارتفاع طفيف لـ عيار 21

استقر سعر الذهب بداية تعاملات اليوم وسجل عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- وسجل 1223 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية التي تختلف من مكان لآخر.

وسجل سجل الذهب ارتفاعات قياسية رغم التراجع العالمي الذي يسجله بسبب ربط سعر الذهب في مصر بسعر الدولار الذي سجل هو الآخر ارتفاع قياسي مع اتجاه البنك المركزي المصري لتحرير سعر الرصف، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم

عيار بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,391 جنيه شراء 1,398 جنيه الذهب عيار 22 بيع 1,275 جنيه شراء 1,281 جنيه الذهب عيار 21 بيع 1,217 جنيه شراء 1,223 جنيه الذهب عيار 18 بيع 1,043 جنيه شراء 1,048 جنيه الذهب عيار 14 بيع 811 جنيه شراء 815 جنيه الذهب عيار 12 بيع 695 جنيه شراء 699 جنيه الذهب الاونصة بيع 43,256 جنيه شراء 43,469 جنيه الذهب الجنيه الذهب بيع 9,736 جنيه شراء 9,784 جنيه سعر كيلو الذهب بيع 1,390,857 جنيه شراء 1,397,714 جنيه تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية توقيع اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم ورش الذهب قبل المعرض الدولي

سعر الذهب في سوق المال

عيار بالجنيه المصري بالدولار اسعار الذهب عيار 24 1,307 جنيه $53.64 سعر الذهب عيار 22 1,198 جنيه $49.17 اسعار الذهب عيار 21 1,144 جنيه $46.93 اسعار الذهب عيار 18 980.54 جنيه $40.23 سعر الذهب عيار 14 762.63 جنيه $31.29 سعر الذهب عيار 12 653.68 جنيه $26.82 سعر الذهب عيار 9 490.26 جنيه $20.11 اسعار أوقية الذهب 40,659 جنيه $1,668 اسعار جنيه الذهب 9,152 جنيه $375.47 اسعار كيلو الذهب 1,307,361 جنيه $53,637

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميًا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر الدولار، وبعد ارتفاع الدولار أمس في التعاملات المبكرة تزامنا مع صعود السندات،و تراجع سعر الذهب عالميا منذ ما يزيد عن شهر في ظل تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي أشارت إلى أنه من المبكرة الحديث عن التخلي عن سياسة صارمة لمواجهة التضخم.

وتراجعت العقود الفورية لـ سعر الذهب عالميا في حدود 6 دولارات أو ما يعادل 0.35%، نزولًا إلى مستويات دون الـ 1670 دولار للأوقية، وفي المقابل نزلت العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في حدود 7 دولارات، أو ما يعادل 0.4% إلى مستويات قرب الـ 1673 دولار للأوقية.