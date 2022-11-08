الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية توك توك، بطريق برقاش بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق برقاش، أمام أحد المزارع بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك، ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر اصطدام مستشفى الشيخ زايد التخصصي

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