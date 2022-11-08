إصابة شخصين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية توك توك، بطريق برقاش بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق برقاش، أمام أحد المزارع بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك، ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.