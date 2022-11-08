الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 15 متهما بالاتجار في المواد مخدرة بالقليوبية

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 15 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة والذخيرة.

كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وأسلحة نارية غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 14 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهما لـ 4 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قطع سلاح نارى وأبيض، وتنفيذ 4485 حكما قضائيا متنوعا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام المحكوم عليهم الهاربين المواد المخدرة أقسام الشرطة بالمديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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