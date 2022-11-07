الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نحو بناء نظم تعليمية مستدامة».. جلسة لمنصات منتدى شباب العالم بقمة المناخ

قمة المناخ
قمة المناخ
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تعقد جلسات منصة منتدى شباب العالم، مؤتمر قمة المناخ 27، جلسة بعنوان: “نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة”، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

وتعتبر قضية المناخ قضية مستقبلية بامتياز، فتداعيات تلك القضية ستكون في المستقبل القريب أعمق وأخطر من ما هي عليها الان، لذلك توجهت العديد من دول العالم ومن بينها مصر إلي محاولة دمج المناهج الدراسية ذات الفكر الأخضر والمستدام في اطار عملياتها التعليمية، وذلك لتوعية النشء الجديد بحجم الأزمة العالمية التي يعيشها الكوكب من جراء تغير المناخ.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامي يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

جلسات منصة منتدى شباب العالم مؤتمر قمة المناخ 27 نظم تعليمية مستدامة المركز المصرى للفكر منتدى شباب العالم قضية المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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