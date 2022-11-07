سعر كيلو الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يستقر

سجّل سعر كليو الذهب ارتفاع كبير خلال الأسابيع الماضية متأثرًا بارتفاع سعر الذهب بأعيرته المختلفة بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، ما ساهم في قلة قيمة الجنيه المصري امام أغلب العملات وخاصة الدولار.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بسعر الدولار فمع ارتفاع الأخير سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كيلو الذهب والذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الاثنين.

سعر كيلو الذهب

ارتفع سعر كيلو الذهب تأثرًا بالارتفاعات المتتالية التي يسجلها الذهب في مصر مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وبلغ سعر كيلو الذهب 1,394,286 جنيه للشراء، و1,401,143كيلو للبيع.

ويفضل الكثير من المستثمرين الاستثمار في سبائك الذهب نظرًا لعدم وجود مصنعية عليها تضاهي المصنعية الموجودة على المشغولات الذهبية، وجاءت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

1 جرام PAMPسبيكة ذهب 01 جرام 248

2.5 جرام PAMP سبيكة ذهب 2.5 جرام 570

5 جرام PAMP سبيكة ذهب 05 جرام 1,109

10 جرام PAMP سبيكة ذهب 10 جرام 2,178

10 جرام MACCA PAMP سبيكة ذهب 10 جرام MACCA 2,191

20 جرام PAMP سبيكة ذهب 20 جرام 4,315

50 جرام PAMP سبيكة ذهب 50 جرام 10,701

100 جرام PAMP سبيكة ذهب 100 جرام 21,336

250 جرام PAMP سبيكة ذهب 250 جرام 53,368

نصف الاونصة PAMPسبيكة ذهب 1/2 الاونصة 3,370

1 الاونصة PAMP سبيكة ذهب 1 الاونصة 6,689

1 تولة PAMP سبيكة ذهب 01 تولة 2,533

2 تولة PAMP سبيكة ذهب 02 تولة 5,022

3 تولة PAMP سبيكة ذهب03 تولة 7,504

5 تولة PAMP سبيكة ذهب 05 تولة 12,468

10 تولة PAMP سبيكة ذهب 10 تولة4 24,781

5 الاونصة PAMP سبيكة ذهب 5 الاونصة 33,197

10 الاونصة PAMP سبيكة ذهب 10 الاونصة 66,310

نصف كيلو PAMP سبيكة ذهب نصف كيلو 107,265

1 كيلو PAMP سبيكة ذهب 01 كيلو 212,325

1 كيلو PAMP سبيكة ذهب 01 كيلو 999.9 213,410

1 كيلو 1-كيلو-LADYFORTUNIA-999.9-GB 213,785

4 جرام (KT 22) 22KT الملك جورج عملة ذهبية 4 جرام 814

8 جرام (KT 22) الملك جورج عملة ذهبية 8 جرام 1,621

8 جرام (KT 22)UK الملكة إليزبيث عملة ذهبية 8 جرام 1,626

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أنواع أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري ارتفاعه مع تسجيل الدولار ارتفاعات قياسية امام الجنيه منذ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأثنين عيار 21 للبيع 1,220 جنيه، وللشراء 1,226جنيه، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,046 جنيه وشراء 1,051جنيه ، وبلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 9,760 جنيه ، وللشراء 9,808 جنيه .

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجل سعر الذهب عالميا تراجعًا بنسبة 1.8% ، بعد أن سجل سعر الذهب عالميا ارتفاع حاد في الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن مسار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وانخفض سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1676.91 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1680.10 دولار.