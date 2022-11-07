رابط إضافة المواليد الجدد للتموين عبر موقع مصر الرقمية 2022

يتيح موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية منها خدمة إضافة المواليد لأصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي تسهل على المواطنين انهائها الكترونيًا دون الحاجة إلى الوقوف أمام مكاتب التموين، وذلك في إطار حرص الدولة على رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعرض الدستور لأصحاب بطاقات التموين رابط إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع مصر الرقمية 2022

يوفر موقع مصر الرقمية و أيضًا موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين كافة خدمات التموين ومنها إضافة المواليد وذلك عبر بعض الخطوات :

أولا الدخول عبر رابط موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط “هنا ”

ثانيًا : الضغط على سجل حسابا جديدا.

ثالثًا : كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

رابعًا : كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).

خامسًا : الضغط على خدمات التموين.

سادسًا : اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

سابعًا : كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعي.

ثامنًا : إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى يتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

تاسعًا : كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

عاشرًا : الضغط على أيقونة (إضافة).

شروط إضافة المواليد الجدد للتموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية والتي قدمت لهم الدولة دعمًا تموينًا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تم صرف ما يقرب من 35 مليون مواطن المنحة الاستثنائية المقدمة من رئيس الجمهورية بواقع 100 جنيه لكل أسرة، و200 جنيه للأسرتين على البطاقة، و300 جنيه للثلاث أسر على البطاقة، كما تم صرف ما يقرب من 64 مليون مواطن المقررات التموينية لشهر نوفمبر دون زيادة في الأسعار.

ولإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الشروط منها أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء، ويمكن إضافة فرد أخر على االبطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.