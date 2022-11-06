شروط تسجيل المواليد فى بطاقة التموين 2022 وخطوات الإضافة على مصر الرقمية

يستمر أصحاب بطاقة التموين في تسجيل المواليد على بطاقاتهم بعد أن أعلن وزير التموين إضافة مواليد جدد لبعض الأسر في إطار سعى الدولة لتقديم الدعم للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة، وحددت وزارة التموين بعض الإجراءات لتسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 عبر موقع مصر الرقمية بعد أن أعلنت الشروط الواجب توافرها في الأسر، وتعرض "الدستور" القصة الكاملة في التقرير التالي.

رابط بوابة مصر الرقمية

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تسجيل المواليد عبر الدخول في بوابة مصر الرقمية عبر هذا الرابط من هنا.

اختر أيقونة فتح حساب جديد من بوابة مصر الرقمية، قم بكتابة الاسم الأول للأم "الوالدة"، ثم اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على ضم أفراد أسرتي، ثم الضغط خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين، قم بكتابة اسم المولود "طفل- طفلة" الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لبطاقة التموين، كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة ضم الأبناء، اضغط على أيقونة إضافة.

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

حددت وزارة التموين شروط إضافة المواليد الجدد، وقال خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور، وهناك حوالي 500 ألف بطاقة تموينية استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021.

ولا يستطيع كل المواطنين من أصحاب بطاقات التموين إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة ولكن تم إتاحة هذه الفرصة فقط للأسر الأولى بالرعاية، كما تقدم لهم أيضًا دعم استثنائي على السلع التموينية، ويقوموا خلال هذه الفترة بصرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لجميع المواطنين من أصحاب بطاقات التموين في إطار خطة الدولة لمواجهة جشع التجار.