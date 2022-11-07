الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يسجل أصحاب بطاقات التموين رقم الموبايل على موقع دعم مصر تطبيقًا لتعليمات الوزارة التي أكدت على إضافة رقم الموبايل لتسهيل التواصل مع أصحاب بطاقات التموين، ومنحت وزارة التموين فرصة للمواطنين لتسجيله ومدت هذه المهلة أكثر من مرة، و تتيحها حاليًا للأسر الأولى بالرعاية والذين يقومون الآن أيضًا بإضافة المواليد لبطاقة التموين، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر من خلال الدخول عبر البوابة من هذا الرابط “هنا” ، وبعدها الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة، ثم  تسجيل رقم الموبايل، واختيار إعادة إرسال الرقم السرى، ثم إدخال رقم الموبايل  المسجل باسم صاحب بطاقة التموين، وكتابة رقم البطاقة المكون من 12 رقمًا، ثم الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

رابط موقع تسجيل المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2022 وشروط التسجيل

الآن.. بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 

وطالبت وزارة التموين المواطنين بتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين لسهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية  على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.

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هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

طرق تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 

 وتتيح وزارة التموين حتى الآن تسجيل رقم الموبايل للأسر الأولى بالرعاية من خلال مكاتب التموين المتواجدة في كل محافظة أو من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، وأيضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول، شريطة أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول. 

كما تتيح لهم خلال هذه الفترة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين بحيث  يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة، وهما زوج وزوجة و2 من الأبناء، و إذا كانت بطاقة تموينية مسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر  وهذه الميزة متاحة فقط للأسر الأولى بالرعاية.

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وائل لطفي

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