رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022

يسجل أصحاب بطاقات التموين رقم الموبايل على موقع دعم مصر تطبيقًا لتعليمات الوزارة التي أكدت على إضافة رقم الموبايل لتسهيل التواصل مع أصحاب بطاقات التموين، ومنحت وزارة التموين فرصة للمواطنين لتسجيله ومدت هذه المهلة أكثر من مرة، و تتيحها حاليًا للأسر الأولى بالرعاية والذين يقومون الآن أيضًا بإضافة المواليد لبطاقة التموين، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر من خلال الدخول عبر البوابة من هذا الرابط “هنا” ، وبعدها الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة، ثم تسجيل رقم الموبايل، واختيار إعادة إرسال الرقم السرى، ثم إدخال رقم الموبايل المسجل باسم صاحب بطاقة التموين، وكتابة رقم البطاقة المكون من 12 رقمًا، ثم الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وطالبت وزارة التموين المواطنين بتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين لسهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.

طرق تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين حتى الآن تسجيل رقم الموبايل للأسر الأولى بالرعاية من خلال مكاتب التموين المتواجدة في كل محافظة أو من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، وأيضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول، شريطة أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول.

كما تتيح لهم خلال هذه الفترة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين بحيث يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة، وهما زوج وزوجة و2 من الأبناء، و إذا كانت بطاقة تموينية مسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر وهذه الميزة متاحة فقط للأسر الأولى بالرعاية.