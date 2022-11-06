الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن.. بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022

التموين
التموين
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بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022.. من أكثر الموضوعات بحثا من جانب المواطنين خلال شهر نوفمبر، إذ يبحث البعض عن بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022، حتى تستفاد الأسر بزيادة حصتهم من  التموين من خلال إضافة مواليد جديدة.

إضافة مواليد جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية 2023

أكثر من 100 خدمة.. رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022


وأتاحت وزارة التموين، خدمة اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين عن طريق الدخول إلى «بوابة مصر الرقمية» مباشرة.


رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

يمكن لأصحاب بطاقات التموين، إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين، وذلك من خلال الدخول لموقع «بوابة مصر الرقمية» واتباع الخطوات من .هناااااااا

بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022.. شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2022:

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 هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، من خلال إتباع عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر، وفقا لوزراة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:
الحد الأقصى لبطاقة التموين يكون 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.
يمكن إضافة فرد آخر على البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
بوابة مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022.. خطوات إضافة مواليد جدد 
تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية.
2. الضغط على سجل حسابا جديدا.
3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
4. كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).
5. الضغط على خدمات التموين.
6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.
7. كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعي.
8. إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى يتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).
10. أخر خطوة وهي الضغط على خيار (إضافة).

ومن خلال الاستعلام بعد ذلك يتم التحقق من إضافةً المولود للبطاقة، ثم صرف حصته التموينية بعد ذلك.

هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

مصر الرقمية تسجيل مواليد التموين 2022 شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2022 الرقم القومى بطاقة التموين

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