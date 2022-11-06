الأحد 06 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكثر من 100 خدمة.. رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

التموين
التموين
ads

تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، عددًا من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إلكترونيًا عبر الموقع الحكومي،  لكن أكثر ما يهم  المستخدمين ويترددوا على البوابة بسببه هو خدمات التموين فمن خلالها يتم عمل بدل فاقد لبطاقة التموين وإصدارة واحدة جديدة إضافة إلى زيادة عدد الأفراد حتى تتمكن من استخدامها لا بد من تسجيل الدخول كمستخدم حتى يمكن الاطلاع على بيانات بطاقة التموين، والتعامل مع الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.

الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وفيما يلي يعرض موقع جريدة «الدستور» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، رابط التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وخطوات التسجيل، وقائمة بالخدمات المتاحة حاليًا على الموقع الحكومي:

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وللراغبين في استخدام خدمات التموين الإلكترونية والمتاحة على موقع بوابة مصر الرقمية، الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

اختيار لوحة عميد «الفنون الرقمية» بجامعة مصر للمعلوماتية للمشاركة في «Cop27»

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

ويمكن تسجيل مستخدم جديد في بوابة مصرالرقمية للحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة التموين بشكل مجاني من خلال الآتي:

- بعد الدخول على بوابة مصر الرقمية، يتم اختيار مستخدم جديد.

- يتم بعدها إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، الاسم الأول للأم فقط مكتوب باللغة العربية، وغيرها من البيانات الأساسية» بعد تسجيل البيانات المطلوبة يتم الضغط على «التالي».

- تظهر صفحة تبويب جديدة، تطلب إدخال رقم الهاتف المحمول، إذ يجري إرسال كود التفعيل إلى رقم الهاتف المسجل، قم بإدخاله والانتقال للتالي.

- إعادة تعيين كلمة السر، ويجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات، منها حرف كبير وآخر صغير وأرقام أو رموز، كما يطلب منك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط التالي.

- تأكيد التسجيل، ويمكنك تسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين 6 خدمات خاصة ببطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن للمواطنين استخدامها بشكل إلكتروني خلال أي وقت، وتتمثل هذه الخدمات في:

- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى

 

- الاستعلام عن بطاقة التموين

 

- تفعيل بطاقة التموين

 

- ضم أفراد الأسرة

 

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

 

- الفصل الاجتماعي

مصر الرقمية للتموين 2022 بوابة مصر الرقمية مصر مصر الرقمية خدمات التموين

مواد متعلقة

هنا رابط مباشر لبوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

(نوفي) منصة مصرية لحشد التمويلات لمشروعات المناخ

الأكثر قراءة

التخطيط: 25% من استثمارات حياة كريمة موجهة للمشروعات الخضراء

وزيرة البيئة الإماراتية: «COP 27» سيشهد الكشف عن مراحل تنفيذ مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخى

فحص 5 آلاف مواطن في قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

وزير الخارجية: التغير المناخى وتأثيراته أمر مصيرى

«التنمية الصناعية» تخصص 410 آلاف متر أرض لـ75 مشروعا

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة بالختام.. و«السوقى» يخسر 5.1 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ثقافة السلام في المجتمع العربي ومهام سُفَراء السَّلَام العرب..

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة