الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «عريس الإسماعيلية» سنة مع الشغل

عريس الإسماعيلية
عريس الإسماعيلية
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قضت محكمة جنح الإسماعيلية بمعاقبة عبدالله عويس، المعروف إعلاميًا بـ«عريس الإسماعيلية»، بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته «مها محمد».

ويواجه المتهم في القضية تهمة إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدًا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد على 20 يومًا، حيث إنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينها اليسرى، وانهال على رأسها بالضرب حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

كانت قد قررت النيابة العامة إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا، وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها وإحداثه عمدًا إصابات بها، إلى المحاكمة محبوسًا على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها، الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

مها محمد الحبس سنة عريس الاسماعيلية معاقبة صفع إحداث الإصابات

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