خالد جلال يشهد عرض «حلم جميل» على المسرح العائم

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الكوميدي «حلم جميل» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، أمس الجمعة بالمسرح العائم الكبير بالمنيل.

«حلم جميل» عن رائعة «تشارلي شابلن» وهو عرض غنائي موسيقى استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

«حلم جميل» بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين ، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي"، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

عرض �حلم جميل�