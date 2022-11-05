ضبط لص حاول سرقة أسلاك سور محطة كهرباء جرجا

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا، من ضبط عاطل في منتصف العقد الثالث من العُمر؛ أثناء محاولته سرقة الأسلاك الكهربائية المغذية لكشافات الإنارة لسور المحطة، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا من ضبط المدعو محمد ن ع ا- 26 سنة- عاطل- ويقيم بناحية المشتل.

أثناء محاولته سرقة أسلاك كهربائية بطول 6 أمتار مغذية لكشافات الإنارة بسور المحطة، وبحوزته آلة حادة كتر، وكماشة حديدية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.