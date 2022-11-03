الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل معاينة جثة سباك سقط من أعلي خزان في مدينة نصر

جثة
جثة
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كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة سباك لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى خزان مياه على ارتفاع 5 أمتار بمنطقة الحى العاشر، أنه توفي نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة وكسور بالقفص الصدري وارتجاج في المخ وتوقف الدورة الدموية التي أدت إلى الوفاة في الحال. 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سباك  مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتبين سقوطه من أعلى خزان مياه بأحد العقارات على ارتفاع 5 أمتار مما تسبب فى وفاته ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة مدينة نصر جثة سباك الحي العاشر

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