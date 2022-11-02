المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة توك توك في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة المتهم "أ. ر" عامل، و"أ. ع" و"م. س" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة توك توك من المجني عليه "م. ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو عام 2022 بدائرة مركز ساقته، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمين وهو يستقل التوك توك وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره فى الطريق العام استدرجوه الى أحد الأماكن النائية، وأخرجوا سلاحا أبيض وقاموا بتهديده واستولوا منه على التوك توك الخاص به وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.