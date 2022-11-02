الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة توك توك في سوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة المتهم "أ. ر" عامل، و"أ. ع" و"م. س" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة توك توك من المجني عليه "م. ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو عام 2022 بدائرة مركز ساقته، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمين وهو يستقل التوك توك وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره فى الطريق العام استدرجوه الى أحد الأماكن النائية، وأخرجوا سلاحا أبيض وقاموا بتهديده واستولوا منه على التوك توك الخاص به وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد تهديد السلاح سرقة الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يكشف لـ«الدستور» حقيقة عدم التجديد لإمام عاشور

إصابة 7 أشخاص في حادثي سير على الطريق الصحراوي

الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

«الرقابة المالية» تقر تعديلات على قواعد القيد بالبورصة

«فارس» أول «قرية خضراء» فى مصر.. والفضل لـ«حياة كريمة»

التضامن تعلن تفاصيل مشروع قانون الرعاية البديلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

منى رجب

إلا الوطن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

لابيد: سننتظر النتائج النهائية للانتخابات