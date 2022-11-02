وفاء عامر تروج لمسلسل «العيلة دى» بالبوستر الرسمى

روجت الفنانة وفاء عامر لأحدث مسلسلاتها والذي يحمل أسم “العيلة دي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت وفاء عامر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت علي البوستر كاتبة: “انتظرونا قريبا إن شاء الله مسلسل العيلة دي”.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.