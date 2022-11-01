الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريمه 54 ألف جنيه.. المشدد 3 سنوات لأمين مخزن بتضامن الدقهلية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة محكمة جنايات المنصورة أمين مخزن بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته برد مبلغ 54 ألف جنيه وتغريمه مبلغ مماثل، بعد إدانته باختلاس الأجهزة والمهمات عهدته بمخازن المديرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2020 التي قدرت قيمتها بمبلغ مائتي ألف وثلاثمائة وواحد جنيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية  المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي في القضية رقم 738 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة.

 

وكان المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة قد أحال المتهم "ع.م.ا.ا"،56 عامًا، كاتب شئون مالية وإدارية أول بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومقيم أول المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه فى غضون الفترة من عامي 2014 و حتى 2020 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية وبصفته موظف عام من الأمناء على الودائع "أمين مخازن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية" اختلس الأجهزة والمهمات عهدته، والتي تقدر بمبلغ مائتي ألف وثلاثمائة وواحد جنيه وأربعون قرشا والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه، والتي وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلام تلك المهمات الخاصة بالخطة الاستثمارية 2013 /2014 واختلسها لنفسه.

الخطة الاستثمارية السجن المشدد 3 سنوات المستشار محمد حسن الجنايات المختصة المشدد 3 سنوات بمديرية التضامن الاجتماعي جنايات المنصورة محافظة الدقهلية

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وائل لطفي

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