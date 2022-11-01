الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي شهر أكتوبر 2022

امتحانات
امتحانات
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يجري طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانات شهر أكتوبر خلال الاسبوع الجاري، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء اختبارات شهرية للطلاب من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي شهريًا وبدأت بامتحانات أكتوبر المنصرم، ومع استمرار عمليات البحث عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي شهر أكتوبر يعرض «الدستور» في التقرير التالي ما تبقى من الامتحانات لهذا الشهر.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي أكتوبر 2022

بدأت الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس مع بداية الأسبوع الجاري، ومنها طلاب الصف الخامس الابتدائي تستمر حتى الخميس 3 نوفمبر، فبعد أن أدى الطلاب اليوم الثلاثاء امتحان في مادتي  العلوم والتربية الفنية، يؤدى الطلاب غدًا الأربعاء 2 نوفمبر امتحان في مادتي الجبر والهندسة، وفي يوم الخميس 3 نوفمبر امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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الامتحانات الشهرية في المدارس 

وتهدف الامتحانات الشهرية لقياس نواتج التعلم لدى الطلاب ومدى استيعابهم للمعلومات الواردة بالمنهج وليس مجرد الحفظ، ولن تؤثر الامتحانات على اليوم الدراسي في كافة المناهج الدراسية، ويتم تقييم الطلاب من خلال 3 اختبارات في التيرم الواحد، وهى اختبارات شهر أكتوبر، وشهر نوفمبر، ونصف العام الدراسي في يناير المقبل.

وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولهاويتم تركها لتحددها مديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

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نماذج امتحانات مادة المهارات المهنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

ومع بداية شهر يناير تعقد المدارس امتحانات النصف الدراسي الاول  كما اعتمدته الوزارة في المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير وتستمر حتى 10 فبراير المقبل ، وتتم امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجان المدرسية الحكومية والخاصة والتجريبية، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس بعد انتهاء اجازة نصف العام  يوم 11 فبراير 2023، على أن تستمر الدراسة طوال العام لمدة 194 يوما دراسيا بما يعادل 35 أسبوعا،عقب حذف كافة الإجازات سواء الأسبوعية أو الرسمية التي تمنحها الحكومة لطلاب المدارس ولموظفي الدولة بأجر كامل.

امتحانات الصف الخامس الابتدائى وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام النصف الدراسي الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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