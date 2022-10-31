الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على توزيع منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي 2022

السادس الابتدائي
السادس الابتدائي
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع مناهج جميع المواد الدراسية للصف السادس الابتدائي ومنها منهج الدراسات قبل بداية العام الدراسي الجاري والذي انطلق في بداية الشهر الجاري.

ويجري طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم الشهرية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بدءًا من أمس الأحد وحتى نهاية الأسبوع على المنهج الذي قاموا بتحصيله طوال شهر أكتوبر ويتم بعدها البدء في الأجزاء المخصصة لشهر نوفمبر، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع منهجالدراسات للصف السادس الابتدائي 2022 بدءا من شهر نوفمبر.

مواصفات الاختبار الشهري لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

توزيع منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي الترم الأول 

يبدأ منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي في شهر نوفمبر المقبل بالوحدة الأولى: البيئة الزراعية: الدرس الثاني سكان البيئة الزراعية – الدرس الثالث الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، والتاريخ: الوحدة الرابعة الحملة الفرنسية على مصر: الدرس الأول دخول الحملة الفرنسية مصر – الدرس الثاني أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2022

نماذج امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس لغات

ويدرس طلاب الصف السادس الابتدائي في منهج الدراسات في ديسمبر المقبل الوحدة الثانية: البيئة الصناعية: الدرس الأول العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة – الدرس الثاني الصناعة والمناطق الصناعية، وفي التاريخ: تابع الوحدة الرابعة: الحملة الفرنسية على مصر: الدرس الثالث محمد علي واليا على مصر – الدرس الرابع محمد علي وبناء دولة مصر الحديثة.

أما في شهر يناير المقبل فيدرسوا ما تبقى من الوحدة الثانية: البيئة الصناعية: الدرس الثالث مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 

كما قررت وزارة التربية والتعليم إجراء امتحانات شهرية للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويتم تطبيق درجات أعمال السنة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي، ويتم تقسيم درجات أعمال السنة 5% من الدرجات على للسلوك، 5 % من الدرجات على المواظبة، و10% من الدرجات على اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

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مصدر بالتعليم: لا شكاوى من امتحانات النقل حتى الآن

وتقتصر أسئلة امتحانات شهر أكتوبر تقتصر على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال أكتوبر الذي يعد أول شهر في الدراسة، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، ويوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة، ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

السادس الابتدائى منهج الدراسات وزارة التربية والتعليم الثاني الثانوي امتحانات امتحانات شهرية

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وائل لطفي

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