الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
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واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رقم قياسي في تاريخه متأثرا بارتفاع أسعار الذهب التي سجلت ارتفاعات كبيرة مع ارتفاع قيمة الدولار.

ولجأت الحكومة الخميس الماضي إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام كافة العملات وتركه للعرض والطلب، ما تسبب في تسجيل العملات ارتفاعات كبيرة وخاصة الدولار الذي وصل إلى مستوى 24 جنيها وهو مستوى لم يصل في تاريخه من قبل.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

وأثر ارتفاع سعر الدولار على سعر الجنيه الذهب وكافة أسعار الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم وأسعار الذهب باختلاف أعيرته.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في مصربيع 9,640 جنيه، وشراء 9,720 جنيه، ويلجأ الكثير من المواطنين الى استثمار أموالهم في الجنيه الذهب لقلة مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية .

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين والعملات الأوروبية مقابل الجنيه في ختام التعاملات

أما باقى أعيرة الذهب فسجل عيار 24 بيع 1,377 جنيه شراء 1,389 جنيه، وعيار 22  بيع 1,262 جنيه شراء 1,273 جنيه، عيار 21 بيع 1,205 جنيه شراء 1,215 جنيه، وعيار 18 بيع 1,033 جنيه شراء 1,041 جنيه، عيار 14بيع 803 جنيه شراء 810 جنيه، و عيار 12 بيع 689 جنيها شراء 694 جنيها، وبلغ سعر الأونصة من الذهب بيع 42,829 جنيه شراء 43,185 جنيه، ووصل سعر كيلو الذهب بيع 1,377,143 جنيه شراء 1,388,571 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

سعر الذهب في سوق المال 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,273 جنيه$52.72
سعر الذهب عيار 221,167 جنيه$48.33
اسعار الذهب عيار 211,114 جنيه$46.13
اسعار الذهب عيار 18954.95 جنيه$39.54
سعر الذهب عيار 14742.73 جنيه$30.75
سعر الذهب عيار 12636.62 جنيه$26.36
سعر الذهب عيار 9477.47 جنيه$19.77
اسعار أوقية الذهب39,598 جنيه$1,640
اسعار جنيه الذهب8,913 جنيه$369.05
اسعار كيلو الذهب1,273,240 جنيه$52,720

 

 

سعر الذهب العالمي 

واصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين ليكمل سلسلة من التراجعات الكبيرة بضغط من الدولار، و انخفضت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي طفيفًا أقل من دولارين نزولا إلى مستويات قرب الـ 1640 دولار للأوقية، وتأرجحت العقود الآجلة بين مستويات 1648.5 دولار ومستويات 1643.2 دولار للأوقية حيث تسجل خسائر محدود وتتداول قرب مستويات 1644 دولار.

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تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف من رفع «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة

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5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب اليوم الإثنين

الذهب الجنية الذهب عيار 21 عيار 18 مشغولات الذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

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