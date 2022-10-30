الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
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واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه خلال التعاملات مع استمرار ارتفاع سعر الذهب بجميع أعيرته متأثرًا بالارتفاعات المتكررة التي يسجلها سعر الدولار منذ قرار الحكومة الخميس الماضي بتحرير سعر الصرف ليتم تحديدها وفقًا للعرض والطلب، مما تسبب في ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه وصل اليوم إلى 24 جنيه، ومع سجلت أسعار الذهب ومنها الجنيه الذهب ارتفاعات كبيرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب الآن، وأسعار الذهب باعيرته المختلفة .

سعر الجنيه الذهب 

ارتفع سعر الجنيه الذهب  خلال تعاملات اليوم وسجل للبيع 9,720  جنيه شراء 9,800 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب في سوق المال 8,580 جنيه .

كاتب صحفى: تحرك الدولة فى أزمة الدولار يجعل الأمور تسير بطريقة صحيحة «فيديو»

الآن.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 30/10/2022

 وسجل الذهب عيار 24 بيع 1,389  جنيه للبيع ، وشراء 1,400 جنيه ، وبلغ سعر عيار 22 بيع 1,273  جنيه شراء 1,283 جنيه، ووصل عيار 21 بيع 1,215  جنيه شراء 1,225 جنيه .

وراتفع سعر عيار 18 بيع 1,041  جنيه، وشراء 1,050 جنيه، وسجل عيار 14  بيع 810  جنيه شراء 817 جنيه ، و عيار 12     بيع 694 جنيه شراء 700 جنيه،  والأونصة بيع 43,185  جنيه شراء 43,540 جنيه، وبلغ سعر كيلو الذهب 

بيع 1,388,571  جنيه شراء 1,400,000 جنيه.

 

سعر الذهب في سوق المال 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,226 جنيه$52.95
سعر الذهب عيار 221,124 جنيه$48.54
اسعار الذهب عيار 211,073 جنيه$46.33
اسعار الذهب عيار 18919.29 جنيه$39.71
سعر الذهب عيار 14714.99 جنيه$30.89
سعر الذهب عيار 12612.85 جنيه$26.47
سعر الذهب عيار 9459.64 جنيه$19.86
اسعار أوقية الذهب38,119 جنيه$1,647
اسعار جنيه الذهب8,580 جنيه$370.65
اسعار كيلو الذهب1,225,699 جنيه$52,949

 

 

وارتفعت سعر الجنيه الذهب و الذهب بجميع أعيرته، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه  المصري أمام الدولار والذي سجل الآن في البنوك 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم  الأحد ، وانخفضت قيمة  الجنيه بنحو 14.5 % مقابل الدولار الخميس الماضي  بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

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سعر الدولار اليوم الأحد 30-10-2022 فى البنوك المصرية

الذهب الجنية الذهب الدولار عيار 21 عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

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