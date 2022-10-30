سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه خلال التعاملات مع استمرار ارتفاع سعر الذهب بجميع أعيرته متأثرًا بالارتفاعات المتكررة التي يسجلها سعر الدولار منذ قرار الحكومة الخميس الماضي بتحرير سعر الصرف ليتم تحديدها وفقًا للعرض والطلب، مما تسبب في ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه وصل اليوم إلى 24 جنيه، ومع سجلت أسعار الذهب ومنها الجنيه الذهب ارتفاعات كبيرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب الآن، وأسعار الذهب باعيرته المختلفة .

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم وسجل للبيع 9,720 جنيه شراء 9,800 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب في سوق المال 8,580 جنيه .

وسجل الذهب عيار 24 بيع 1,389 جنيه للبيع ، وشراء 1,400 جنيه ، وبلغ سعر عيار 22 بيع 1,273 جنيه شراء 1,283 جنيه، ووصل عيار 21 بيع 1,215 جنيه شراء 1,225 جنيه .

وراتفع سعر عيار 18 بيع 1,041 جنيه، وشراء 1,050 جنيه، وسجل عيار 14 بيع 810 جنيه شراء 817 جنيه ، و عيار 12 بيع 694 جنيه شراء 700 جنيه، والأونصة بيع 43,185 جنيه شراء 43,540 جنيه، وبلغ سعر كيلو الذهب

بيع 1,388,571 جنيه شراء 1,400,000 جنيه.

سعر الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,226 جنيه $52.95 سعر الذهب عيار 22 1,124 جنيه $48.54 اسعار الذهب عيار 21 1,073 جنيه $46.33 اسعار الذهب عيار 18 919.29 جنيه $39.71 سعر الذهب عيار 14 714.99 جنيه $30.89 سعر الذهب عيار 12 612.85 جنيه $26.47 سعر الذهب عيار 9 459.64 جنيه $19.86 اسعار أوقية الذهب 38,119 جنيه $1,647 اسعار جنيه الذهب 8,580 جنيه $370.65 اسعار كيلو الذهب 1,225,699 جنيه $52,949

وارتفعت سعر الجنيه الذهب و الذهب بجميع أعيرته، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والذي سجل الآن في البنوك 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم الأحد ، وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 14.5 % مقابل الدولار الخميس الماضي بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.