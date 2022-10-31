قائمة المستفيدين من قرار العلاوة الاستثنائية 2022 لمواجهة ارتفاع الأسعار

تشهد الأسعار في مصر ارتفاعات متتالية لذا اتجهت الحكومة لإقرار العلاوة الاستثنائية للعاملين في الدولة لمساعدتهم على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه مصر والعالم مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، وتعرض “الدستور” للعاملين في الدولة تفاصيل قرار العلاوة الاستثنائية 2022.

قرار العلاوة الاستثنائية 2022

مع ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنين في مصر، وافق البرلمان في جلسته أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بقرار العلاوة الاستثنائية، وهي علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأيضًا للعاملين القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضًا منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم العلاوة الاستثنائية.

قيمة علاوة غلاء المعيشة 2022

وتبلغ قيمة العلاوة الاستثنائية أو علاوة غلاء معيشة استثنائية 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد علاوة غلاء المعيشة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون الموظفون الذين سيحصلون على العلاوة الاستثنائية أو علاوة غلاء المعيشة وهم الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتها المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

كما تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

ولأصحاب المعاشات فرصة في الحصول على المنحة الاستثنائية حيث يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء حكم المادة 112 منه.