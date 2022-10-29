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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

مرتبات
مرتبات
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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.. ضمن الأكثر تصدرا للمواقع البحثية للأعلى قراءة "جوجل"، لرغبة الكثيرين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وتطبيق الزيادات التي أقرتها الحكومة.

ومن خلال التقرير التالي تستعرض «الدستور»، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، والمقرر له 24 من الشهر ذاته، على أن يتم تقسيم صرف مرتبات شهر نوفمبر على 5 أيام هي: «24 – 27 – 28 – 29 – 30»، كالتالي:

صرف مرتبات شهر نوفمبر لـ66 وزارة وهيئة ومصلحة: يومي 24، 27 نوفمبر.

ويتم استكمال صرف مرتبات شهر نوفمبر في باقي الجهات التي لم تصرف خلال اليومين في أيام 28، 29، 30 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ويتم تطبيق الزيادة بـ الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بداية من مرتبات شهر نوفمبر، إذ نص قرار مجلس الوزراء على رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، حيث تم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.

وجاء قرار زيادة المرتبات في ضوء إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بوضع حزمة الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم الذي يشهده العالم والمتسبب في الأزمات الحالية.

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وائل لطفي

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