رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجوازات للعمل وتأشيرات العمرة

خصصت المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني للحصول على تأشيرة والذي يعد خطوة في اتجاهها إلى نحو رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها تسهيلًا على الراغبين في الحصول على تأشيرتها، ومع وضع السعودية قواعد جديدة لأداء مناسك العمرة زاد البحث عن كيفية الحصول على تأشيرة السعودية ، وتوضح الدستور في التقرير التالي رابط الحصول على تأشيرة السعودية وكيفية الاستعلام عنها.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية

يستطيع الراغبون في الحصول على تأشيرة السعودية الدخول عبر المنصة التي خصصتها لهذا الغرض واتباع الخطوات المحددة بدقة عبرها، وهي كالتالي

أولا الدخول عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية من هنا.

ثم الضغط على زر الاستعلام - الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها -، وملأ كافة البيانات المكتوبة فيه ، وهي

نوع الاستعلام ، رقم الطلب، ورقم السجل ، ثم كتابة رمز الصورة الموضحة أمام الزائر وبعدها الضغط على زر الإستعلام لتظهر النتيجة .

وأتاحت السعودية منصة التأشيرات للاستعلام عن تأشيرة السعودية والتي تأتي في إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من المعتمرين من الخارج المملكة.

تأشيرة العمرة

حدثت السعودية بعد الإجراءات على المعتمرين فقامت وزارة الحج والعمرة بتدشين منصة مقام حتى يتمكن المعتمر من اختيار إحدى منصات الوكلاء المعتمدين عبر رابط المنصة الموحدة، وأيضَا لحجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة، ثم الدخول إلى منصة التأشيرات الوطنية لاستكمال نموذج طلب التأشيرة وطباعتها.

ويستطيع المعتمر من خلال منصة مقام حجز خدمات العُمرة واستخراج التأشيرة وحجز الخدمات إلكترونيًّا من جميع أنحاء العالم خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر بعض الخطوات البسيطة وهي الدخول على الصفحة الرئيسية من هنا ثم الضغط على قائمة المنصات الإلكترونية المعتمدة، ثم تحديد نوع الوكيل المطلوب من مقدمي خدمات العُمرة للشركات وللأفراد، واختيار الوكيل من القائمة التي ستظهر.

كما تشمل خدمات أيقونة الوكيل في الموقع الإلكتروني إمكانية اختيار مسار الرحلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وحجز تذاكر الطيران، وحجز خدمات النقل الداخلي بالمملكة، مع إمكانية حجز الإيواء السكني، وإرسال طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية، وعند إتمام حجز الخدمات عبر الوكيل المعتمد يحصل المعتمر على رقم مرجعي لإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت وعبر البطاقات الائتمانية (VISA)، لإصدار التأشيرة عبر منصة التأشيرات الوطنية الموحدة خلال 24 ساعة.