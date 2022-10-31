الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أخفاها فى دجاج مجمد.. ننشر تحقيقات النيابة مع راكب حاول تهريب عملات أجنبية

دجاج
دجاج
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كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط صاحب شركة قطع غيار «حاسب آلي»، متهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث قام المتهم بإخفاء العملات الأجنبية داخل دجاج مجمد متجها إلى إحدى الدول الأجنبية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول تهريب العملات الأجنبية ذات القيمة الكبيرة من «الدولار، واليورو»، حيث قام بجمع تلك المبالغ من السوق السوداء، بالإضافة إلى شرائه طرودا من الدجاج المذبوح، وقام بتغليف تلك العملات الأجنبية وأخفاها داخل الدجاج وقام بتجميدها، في محاولة منه لإخفاء المبالغ المالية المهربة وبقصد إيهام رجال مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط صاحب شركة قطع غيار «حاسب آلى»، مقيم بالجيزة، لحيازته مبالغ مالية «عملات أجنبية» بلغت 143،100 ألف دولار أمريكي و91،350 ألف يورو، كانت مخبأة داخل طيور مجمدة دجاج، وذلك خلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تهريبها خارج البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

النيابة العامة صاحب شركة تهريب عملات أجنبية دجاج مجمد ميناء القاهرة الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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