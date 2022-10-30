تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2022 من هنا

أتاحت وزارة الاسكان الاجتماعي فرصة أكبر أمام المواطنين لـ تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2022 لرفع الاوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي الاعلان السادس عشر للمواطنين الذين قاموا بـ شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي و سداد مقدم جدية الحجز.

وأعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي آخر موعد لتسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم 6 نوفمبر 2022 للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

لـ تسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتبع الخطوات التالية

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

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يمكن التواصل عبر الخط الساخن لبنك الاسكان والتعمير بكل سهولة عبر الهاتف التليفون على رقم: 19995, 02-27359504, 02-27361826, 02-27356197، و رقم الفاكس: 27361458 + 27357807

تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعى الإعلان السادس عشر

بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى الثلاثاء الماضي 25 أكتوبر 2022 حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

وقام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام ٦٥٨٣٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام ٩٤٨٤٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

وتمكن موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

فيما هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.