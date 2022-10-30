مد مهلة التقديم.. آخر أخبار شقق الاسكان الاجتماعى 2022

قررت وزارة الاسكان مد مهلة التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي بعد أن كان من المقرر غلق باب التقديم في 27 أكتوبر، وتوفر الدولة شقق الاسكان الاجتماعي بنظام التقسيط للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقق لجميع المصريين الذين في حاجة لذلك، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار شقق الاسكان الاجتماعي والمهلة الجديدة التي حددتها الوزارة.

شقق الاسكان الاجتماعي في مصر

قررت وزارة الاسكان مد مهلة طرح شقق الاسكان الاجتماعي حتى 6 نوفمبر المقبل، داخل عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، بعد أن كان من المقرر غلقها في 27 أكتوبر الجاري وتتوزع شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان 16 في 25 محافظة .

وتوفر وزارة الاسكان بعض الشقق جاهزة للتسليم في محافظات الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة.

أسعار شقق الاسكان

حدد صندوق الاسكان الاجتماعي أسعر شقق الاسكان وتتراوح بين 194 و310 آلاف جنيه، ويدفع المواطنين مبلغ حجز ما بين 15 و22 ألف جنيه، ومقدمات الحجز تبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للحصول على شقة الاسكان الاجتماعي، ومنها استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بعد طباعتها من كراسة الشروط وملئهم، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية، وشهادات بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

والعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال يجب أن يكون معهم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري، وللقطاع الخاص يجب توفير شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

ولأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، توفير شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري علاوة على مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية إنْ وجدت، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.