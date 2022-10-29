رابط الحجز.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»

بدأ العد التنازلي لانتهاء موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان السادس عشر 2022 ومن هنا يبحث الكثير من المواطنين مؤخراً عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وعن اخر موعد للتقديم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022 من مبادرة “سكن لكل المصريين 3”، وذلك من خلال الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي، حيث قد أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي مسبقاً عن طرح وفتح باب الحجز للوحدات السكنية “سكن لكل المصريين 3″، وذلك لفئة محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، حيث كان من المقرر أن يتم غلق باب التقديم اليوم الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022، وفتح باب الاستعلام عن حالة الطلب.

أخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين 3"

قيما قد أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي عن مد فترة الحجز للوحدات السكنية حتى 6 نوفمبر 2022، وإتاحة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وحالة الطلب من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي الرسمي على شبكة الانترنت للاستعلام عن حالة حجز الوحدات السكنية للإعلان السادس عشر من مبادرة “سكن لكل المصريين” والطلبات المقدمة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي للإستعلام عنها بالرقم القومي من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي بجانب إمكانية الاستعلام أيضاً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان عبر شبكة الانترنت.

رابط الاستعلام عن طلبات حجز الوحدات السكنية

أعلن صندوق التمويل العقاري عن إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الموقع الخاص بالصندوق على شبكة الانترنت، حيث يمكن الاستعلام الالكتروني عن حالة الطلب لحجز الوحدات السكنية في مبادرة “سكن لكل المصريين” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن طلبات حجز الوحدات السكنية " شقق لكل المصريين 3"

الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــط.

الضغط على تبويب نتائج الفرز والتظلمات.

ادخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

الضغط على زر نتيجة الفرز.

اختيار رقم الاعلان المتقدم فيه بالطلب.

ادخال البيانات المتقدم بطلب تخصيص بدقة عالية.

ادخال الرقم القومي للمستعلم.

تحديد موعد لدفع إيصال جدية حجز الوحدة السكنية.

الضغط على زر استعلام.