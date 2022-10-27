الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يهتم المصريين بمعرفة رابط حجز شقق الإسكان الإجتماعي خاصة بعدما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين3

وأتاح صندوق التمويل العقاري الحجز في الاعلان السادس عشر حتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين3” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط.

وقال بيان للوزارة إن الخطوة جاءت تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين 3 ” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

عدد كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين3" في مصر 

وأضافت بلغ إجمالي عدد الكراسات التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس الثلاثاء، حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. آخر موعد للتسجيل

مد مهلة التسجيل .. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

موقع التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل دخول shmff

آخر موعد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 والأوراق المطلوبة

وأشارت إلى قيام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام ٦٥٨٣٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم.

كما قام ٩٤٨٤٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

عدد المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين3"

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان.

بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين 3"

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم من هنـــــــــــا.

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مد مهلة التسجيل .. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

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