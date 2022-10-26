الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد مهلة التسجيل .. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

الإسكان
الإسكان
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بدأ العد التنازلي بخصوص آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2022، وذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن طرح وحجز وحدة في سكن لكل المصريين 3 لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين المصريين، حيث من المفترض أن يغلق باب التقديم الغد ، الخميس 27 أكتوبر 22، ومن ثم يكثف البحث عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب ، لكن أعلن الصندوق أنه تم المد في الحجز حتى 6 نوفمبر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي للمتقدمين بطلبات الحصول على الشقق التي تقدمها بمشاركة صندوق التمويل العقاري، الدخول على رابط  استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي.

ومكنت الوزارة المواطنين من الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت على لينك  بإدخال الرقم القومي.

 

الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي بالرقم القومي

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عن طريق موقعها على shmff gov eg إلكترونيًا.

ومكنت الوزارة المتقدمين بطلبات إلى وزارة الإسكان الاجتماعي بالاستفسار عن حالة الطلب عن طريق الاتصال بالخط الساخن بالرقم القومي.

رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى 2022

موقع التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل دخول shmff

قبل غلق باب التقديم.. رابط شقق الإسكان الاجتماعي 2022

رابط استعلام عن حالة الطلب صندوق التمويل

ويمكنكم الدخول على رابط استعلام عن حالة الطلب صندوق التمويل بالرقم القومي وتسجيل الدخول للاستعلام عن حالة الطلب باتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

الدخول على هذا الرابط. 

اضغط على أيقونة نتائج الفرز والتظلمات.

اكتب الرقم القومي لصاحب الطلب.

اضغط على أيقونة نتيجة الفرز.

اختر رقم الإعلان المتقدم فيه المستعلم.

اكتب بيانات المتقدم بطلب تخصيص بدقة.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

حدد موعد دفع إيصال جدية الحجز.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

وتستطيع من خلال الموقع التالي تسجيل الدخول وذلك باتباع الآتي:

ادخل على هذا الرابط.

اكتب الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

اكتب الرقم القومي.

اكتب رقم التليفون المحمول.

اكتب كلمة المرور.

أكد كلمة المرور.

اختر النوع: ذكر/ أنثى.

اختر الحالة الاجتماعية.

اضغط على قبول الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

رقم الخط الساخن لشكاوى حجز الإسكان الاجتماعي 

وخصصت وزارة الإسكان الاجتماعي رقم الخط الساخن التالي الخاص بـ طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وهو 16781

الإسكان الاجتماعى شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الرقم القومى صندوق التمويل شقق الاسكان الاجتماعي الموقع الإلكترونى

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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