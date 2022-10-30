الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
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أصبح اجتماع الفيدرالي الأمريكي محط اهتمام الكثير من المصريين غير المتخصصين في المجال الاقتصادي خاصة مع اتجاه مصر وأغلب دول العالم لتطبيق سياسة الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في البنوك والتي لجأ لرفع الفائدة 3 مرات خلال هذا العام.

وينتظر المحللون الاقتصاديون اجتماع الفيدرالي الأمريكي الرابع لهذا العام وهل سيتجه لرفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي؟ 

“الدستور” في التقرير التالي عرضت موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم وتوقعات المحللين حول سعر الفائدة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

 من المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي أول الشهر المقبل وبالتحديد يوم 2 نوفمبر، ويناقش الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أو ما يطلق عليه اسم السياسة النقدية عن الاقتصاد الأمريكي في يوم الاربعاء من الاسبوع الحالي.

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وتتأثر أغلب الدول التي تتعامل بعملة الدولار بقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وحسب المحللين الماليين فإن الأسواق تتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من أجل مواجهة مشكلة التضخم التي تعتبر المعضلة المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد العالمي بشكل عام.

هل يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة؟

وتوقع المحللون الماليون اتجاه المركزي الأمريكي في اجتماعه الأربعاء المقبل إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% لكي يصبح المركزي الأمريكي الاعلى فائدة في الفترة الحالية، وسط بعض التوقعات الأخرى برفع الفائدة بمقدار 0.50% فقط مما يؤثر سلبًا على الدولار .

وكانت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي التي صدرت الثلاثاء الماضي، قد أشارت إلى تسجيل المؤشر قراءة سلبية خلال أكتوبر الجاري، حيث جاءت قراءة المؤشر أقل من توقعات الأسواق، وهو ما قد يؤثر على خطط الفيدرالي الأمريكي حيال تسريع وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

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وسجل المؤشر نحو 102.5 نقطة، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت بتسجيله نحو 105.9 نقطة. وكانت القراءة السابقة لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي قد سجلت نحو 108.0 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وتم تعديلها على نحو منخفض إلى 107.8 نقطة.، وهذا كان له تأثير سلبي قوي على تحركات الدولار، حيث سجل مؤشر الدولار بعد آخر تحديث 109.632.

الفيدرالي الأمريكي المركزي الأمريكي الدولار التضخم سعر الفائدة مؤشر الدولار

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وائل لطفي

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